Carly Padiglione, un’etoile sarda al Cairo con la Compagnia danza Internazionale

E’ stata l’unica italiana ad entrare nel Corpo di Ballo della Compagnia di Danza Internazionale, una delle formazioni più celebrate della danza con sede a Madrid, diretta dalla ballerina argentina Samara Hayat. Un riconoscimento prestigioso per l’artista sarda Carly Desogus Padiglione, che ha avuto l’onore di eseguire le sue evoluzioni nella serata di gala del Festival “Ahlan wa Salan” (sotto la regia di Raqia Hassan) che si è tenuto al Cairo lo scorso luglio. Uno dei palcoscenici più importanti a livello internazionale per l’universo delle danze orientali. Un premio per la giovane ballerina isolana, che ha così messo in vetrina una performance straordinaria all’interno della compagnia. Il risultato è uno stile unico ed eccitante, con un’autentica miscela di evoluzioni danzanti che ha catturato l’attenzione della platea. E’ solo l’ultimo dei successi per l’artista, figlia d’arte.

<<Siamo fieri di questo rapporto culturale – dice Donatella Padiglione, la responsabile della scuola Afrodanza, che ha visto la crescita continua della sua creatura – perché Carly è subito entrata in contatto con l’affascinante mondo della danza, i ritmi, i colori, le atmosfere>>. Un bagaglio importante alle spalle per l’interprete cagliaritana, che si è diplomata a Parigi presso il famoso “Centre Artistique Zaza Hassan”. <<Un viaggio che ha avuto il suo apice con l’esibizione al Cairo – conclude Carly – dove ha portato in scena la maestria artistica con i passi orientali, come unica ballerina italiana nella Compagnia di Danza Internazionale>>.