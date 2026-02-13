Denunciate in stato di libertà due persone per violazioni alle normative ambientali e di settore.

I controlli hanno riguardato due distinte aree riconducibili a una società locale attiva nei servizi turistici: la prima in località Spalmadoreddu, all’interno di un’area del demanio marittimo, la seconda in località Valacca.

Nel corso degli accertamenti, i militari avrebbero riscontrato l’esercizio di un’attività di cantiere navale in totale assenza delle necessarie autorizzazioni, oltre alla presenza di una discarica abusiva.

Le verifiche hanno consentito di documentare il deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, nonché presunte irregolarità rispetto alle prescrizioni regionali in materia di scarichi. Al termine delle operazioni, è scattato il sequestro preventivo dell’intera area interessata, per un’estensione complessiva di circa 9.000 metri quadrati.

All’interno del sito sono stati rinvenuti rifiuti di diversa natura, un autocarro e 39 natanti di varie dimensioni, completi di motori entro e fuoribordo, anch’essi sottoposti a sequestro.

Secondo quanto ricostruito, le responsabilità sarebbero riconducibili agli amministratori della società, due uomini di 59 anni residenti a Carloforte.