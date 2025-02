Carbonia, un appello dall’America per ritrovare i suoi parenti: “Chi mi ha messo al mondo? Ho fratelli o sorelle biologici?”. Si chiama Peter Vincent Schnetzer, 68 anni, “sono felice della vita che ho avuto e grato per l’amore della mia famiglia adottiva” ma da sempre una domanda rimbomba nella mente dell’uomo che vorrebbe conoscere le sue origini. Ed è così che tramite un post social ha raccontato la sua storia: “Il mio nome di nascita era Pierpaolo. Sono nato a Carbonia il 26 giugno 1957 e sono stato adottato negli Stati Uniti nel 1959.

Il mio nome di nascita mi è stato dato dallo stato civile, e il cognome riportato nei documenti è fittizio.

Nell’atto di nascita, mia madre biologica ha scelto di non essere nominata.

So soltanto che all’epoca era molto giovane e non era sposata.

Sono felice della vita che ho avuto e grato per l’amore della mia famiglia adottiva, con cui ho condiviso il mio cammino insieme ai miei due fratelli adottivi.

Tuttavia, dentro di me è sempre rimasta una domanda profonda: chi mi ha messo al mondo? Ho fratelli o sorelle biologici?”

Cantante e intrattenitore, ha condiviso il palcoscenico e il grande schermo con artisti del calibro di Mary Wilson, Phyllis Diller e Jim Carrey. “Mi esibisco in tournée e partecipo a spettacoli trasmessi sulle reti televisive nazionali. Non cerco nulla di materiale, solo la possibilità di conoscere la mia storia e, se possibile, entrare in contatto con chiunque possa farne parte.

Se qualcuno ha informazioni o può aiutarmi a ricostruire il mio passato, vi prego di contattarmi.

Anche il più piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza”. Vincent ha allegato una sua foto con la mamma adottiva appena arrivato in Ohio, “nella speranza che possa essere utile per riconoscermi”.