Scontro tra due auto all’incrocio di via Gramsci, sul posto anche i mezzi di soccorso. Sotto accusa il semaforo spento: “Ogni giorno è una roulette russa passare in quell’incrocio”.

Il sinistro è avvenuto questa mattina, alle 8 circa. Dalle prime informazioni disponibili, a bordo di una delle vetture era presente anche un bambino. Un fatto “previsto” dai residenti che da giorni segnalano il semaforo spento, anche se, in questo caso, o in caso il dispositivo luminoso lampeggi, la precedenza spetta sempre a destra.