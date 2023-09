Carbonia, invalido civile lasciato senza pensione: “A 47 anni mangio grazie a mia mamma”

È invalido civile, non può lavorare ma la pensione resta un miraggio per Christian Fiori, 47enne di Carbonia. La sua è una delle tante e innumerevoli odissee che è costretto a vivere un cittadino: “Voglio fare presente la situazione disastrosa riguardante la commissione per accertare l’invalidità civile nel comune di Carbonia, domande presentate a dicembre 2022 non ancora espletate e la commissione è ferma ma non si capisce il motivo.Dopo tanti reclami inviati via email all’Urp, che non risponde, e svariati tentativi telefonici, l’unica risposta è il silenzio totale”, racconta l’uomo.

Sino a due anni fa lavorava come operaio, poi l’arrivo di alcune malattie l’hanno costretto a fermarsi: “Ho finito anche i soldi messi da parte, sto vivendo e mangiando grazie a mia mamma”.