Brutto incidente questa sera attorno alle 20 sulla 126 al bivio di Sirai. Due le auto coinvolte, una Fiat multipla e una Seicento. Grande paura non solo per l’impatto ma per un incendio che stava per scoppiare sulla multipla, spento grazie ad un estintore di una pizzeria delle vicinanze. Cinque i feriti, fra cui due bambini, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi lesioni. Sul posto, oltre agli operatori sanitari della Solky e Sulcis Emergenze, anche i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri di San Giovanni Suergiu e Carbonia per i rilievi di riti e la ricostruzione del sinistro.