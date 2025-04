Carbonia in lutto per il piccolo Simone deceduto durante il sonno, il sindaco Pietro Morittu: “La tragica perdita che ha colpito una famiglia della nostra comunità ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Tutta la nostra vicinanza ai genitori e a tutti i familiari del piccolo Simone in questo momento di immensa sofferenza”.

Non si è svegliato quando la mamma questa mattina è andata in camera sua. Immediati i soccorsi avvisati dalla famiglia, ma per il bambino nessun tentativo è stato utile per evitare la tragedia. È spirato a 9 anni, una morte che potrebbe essere causata da un infarto. Un’unica certezza, sinora, il dolore della sua famiglia e di tutta la città che si stringe ai genitori. Simone amava ballare, sconvolti anche i suoi compagni che ora dovranno capire, metabolizzare che il loro amico non c’è più.