Carabiniere sardo ammazza Ida, la moglie malata, e poi si toglie la vita

Carabiniere sardo ammazza la moglie malata e poi si toglie la vita. Ancora un femminicidio, il protagonista è un carabiniere sardo in pensione, il 60 enne Antonio Pireddu. Ha deciso di farla finita e prima di suicidarsi ha ucciso con una pistola la moglie che era da tempo malata: la tragedia è avvenuta a Filottrano, in provincia di Ancona, dove i due risiedevano. La moglie aveva 59 anni e si chiamava Ida Creopolo, da tempo era allettata e sostenuta dalle bombole dell’ossigeno. Un dramma della disperazione, l’uomo evidentemente non ha retto psicologicamente alla difficile situazione familiare e ha agito nel peggiore dei modi. I due cadaveri sono stati trovati insieme, l’uno accanto all’altro, come ha riferito oggi l’Ansa.