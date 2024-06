Cara estate, ma quanto costi? Tour tra le spiagge più belle del Sud Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un territorio che non ha bisogno di particolari presentazioni, spiagge mozzafiato e un mare che incanta: una delle mete predilette nei mesi estivi e presa d’assalto da migliaia di turisti, negli ultimi anni le presenze sono aumentate da 500 mila a 700 mila. L’estate è già iniziata e, sino a ottobre, le prenotazioni fioccano nelle strutture ricettive. Ma quanto costa trascorrere una giornata al mare? Dal fai da te al tutto incluso i costi cambiano assai: si può decidere di portare il pranzo al sacco, asciugamani e ombrelloni da piazzare in modo tale da risparmiare e godersi in pieno le meraviglie della natura. In questo caso, raggiunta la meta, un solo onore è dovuto, quello del parcheggio che varia da 5 a 10 euro e che si dimezza per le moto. Per chi non vuole rinunciare alle comodità, mediamente i costi, in altissima stagione, per ombrellone e due lettini raggiungono 70 euro, contro i 20 della bassa stagione. Per un gazebo in spiaggia anche 100 euro nelle settimane clou, 150 per chi ama qualche lusso in più.

Portafoglio che si sgonfia anche seduti a tavola per un caffè, un drink o una cena: si possono spendere 2 euro per il caffè, latte macchiato 3,50, 2 euro un croissant, uovo con bacon 8 euro e 3 euro un cappuccino. Vietato avere sete se non si vuole spendere più del solito: 33 cl di birra possono arrivare a 5 euro, 9 per quella quella senza glutine, e per lo spritz 8/9 euro.

Anche pizzicare qualcosa di leggero non è proprio economico, una insalatina mista con pomodoro e carote 8 euro, le classiche patatine fritte possono raggiungere 6,50 euro e per chi ha voglia di gustare un’orata locale alla griglia da 500 grammi deve sborsare anche 35 euro e 10 euro a scampo. Insomma, una giornata al mare tutto incluso potrebbe trasformarsi in lusso per pochi o per chi gode di un buon stipendio ma ciò, di certo, non scoraggia i tanti turisti che affollano Villasimius in estate.

Di questo risultato non può che essere soddisfatto il primo cittadino Gianluca Dessì che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato un incremento di turisti nel territorio che scelgono la rinomata località non solo per le bellezze naturali di indiscutibile valore, bensì per la miriade di offerte e servizi messi in campo dal Comune. Dai parcheggi dotati di servizi igienici, pulizia e accessibilità per tutti alle navette che viaggiano sold out tutti i giorni e che accompagnano i bagnanti dal centro abitato alle spiagge, distanti anche 15 chilometri, al costo di 2 euro.

“Si da uno sguardo sempre ai prezzi senza valutare il servizio” spiega Dessì. Non solo: un ricco programma di eventi e manifestazioni intrattiene cittadini e visitatori durante le lunghe serate estive: il carnevale tradizionale, che ha sfilato per le vie del paese tre giorni fa, ha richiamato in piazza migliaia di persone sino alle 3 del mattino. Un successo, uno dei tanti in programma. Dal 13 luglio anche Paolo Sorrentino farà tappa a Villasimius: il regista da premio Oscar, infatti, parteciperà al VI Festival della Marina per parlare dei suoi libri. Tra gli ospiti spicca anche Sandro Veronesi che, nel 2020 con Il colibrì, ha vinto il suo secondo premio Strega, dopo quello del 2006 con Caos calmo, unico autore insieme a Paolo Volponi a ottenere il prestigioso riconoscimento.