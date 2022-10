Cappellacci: “Il nuovo governo sostenga in Europa la battaglia per la continuità aerea della Sardegna”

“Il nuovo Governo sostenga davanti alla UE la battaglia della Sardegna per una vera continuità territoriale con la tariffa unica”. E’ l’appello di Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna, che questa mattina ha presentato un’interpellanza al nuovo esecutivo. “Nel 2013 – ricorda Cappellacci- la mia Giunta varò un modello di continuità che garantiva gli sconti ai residenti ed estendeva questa possibilità anche ai nostri emigrati e ai non residenti. Quella continuità offriva garanzie anche in termini di frequenze e orari, adeguati alla vita economica e sociale di un’isola e di chi viaggia per lavoro, studio o motivi di salute. L’apertura delle tariffe agevolate anche ai non residenti era il vero ‘piccone’ che abbatteva il muro dell’insularità, consentendo alle nostre imprese di rivolgersi ad un mercato non limitato dal mare. Dopo una serie di proroghe, quella continuità è stata cancellata a causa delle interpretazioni restrittive dei burocrati europei. Paradossalmente – evidenzia Cappellacci- è Bruxelles a tradire le norme europee e in particolare le disposizioni del Regolamento n. 1008 del 2008 che fanno espresso riferimento al fatto che una rotta sia ‘essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso’ o al fatto, oggettivamente impossibile per un’isola, che ‘la possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati’. La questione non può essere lasciata in balia delle interpretazioni dei burocrati europei, come hanno fatto i precedenti Governi. Occorre un intervento politico per dire chiaramente all’Europa che l’esecutivo nazionale sostiene le sacrosante rivendicazioni della Sardegna. Non chiediamo assistenzialismo – ha concluso Cappellacci- ma solo il rispetto dei nostri diritti per poter determinare il nostro cammino a pari condizioni con i fratelli italiani e i concittadini europei”.