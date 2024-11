Capoterra – Stop alle nascite incontrollate di cani e gatti, arrivano i fondi per la sterilizzazione: bando aperto, 3 mila euro a disposizione, 150 euro a esemplare per i cani e 80 per i felini. L’assessore al benessere animale Katiuscia Garone : “Come l’anno scorso stiamo riproponendo la campagna di sterilizzazione di cani e gatti, una azione coerente con le politiche per la tutela del benessere animale adottate da questa amministrazione. Un invito a tutti, bisogna sterilizzare”.Limitare il fenomeno del randagismo è possibile anche attraverso la sterilizzazione degli animali: costi troppo onerosi però frenano i proprietari che, nel mentre, vedono il moltiplicarsi di cani e gatti, spesso trovandosi in difficoltà per la gestione del nucleo a 4 zampe. Ecco così, allora, che interviene il Comune in aiuto di privati e associazioni al fine di garantire un cospicuo contributo economico per le spese di sterilizzazione. Un atto mirato anche per la sicurezza stradale, “l’Amministrazione del Comune di Capoterra intende arginare il fenomeno del randagismo a tutela della pubblica incolumità in riferimento alla prevenzione dei sinistri stradali attribuibili al fenomeno del randagismo” si legge nella delibera https://servizi.comune.capoterra.ca.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?IDNODE=1230 “Siamo in autunno e regolarmente in questo periodo, così come in primavera, ci troviamo a fare i conti con decine di annunci di cuccioli e gattini abbandonati che cercano adozione. Aiutateci ancora per una migliore gestione del nostro territorio, condividete questa iniziativa il più possibile e avvisate chi non ha accesso ai social: dobbiamo sterilizzare”. Per qualsiasi informazione è disponibile anche la polizia municipale, raggiungibile al numero di telefono 070 7239222.