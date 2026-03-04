Capoterra, si definitivo a patatine e hamburger a due passi dal mare: passa in consiglio, tra malumori, il via libera al nuovo centro commerciale a La Maddalena che ospiterà anche un discount e il McDonald’s.

In maggioranza un voto sfavorevole, quello di Stefano Piano, che ha ribadito la preoccupazione per le ricadute negative sul territorio del nuovo polo commerciale in arrivo che sorgerà a “200 metri da un altro centro commerciale e non sarà zona di passaggio poiché la ss 195 sarà spostata”. Le preoccupazioni riguardano “il bacino d’utenza che non potrà supportare due poli commerciali, già ora una struttura riesce a stare in piedi con fatica, a sopperire i costi di gestione. Ci saranno delle ricadute”.

L’area è quella di La Maddalena, esattamente dove “era prevista un’area intermodale” a favore dei cittadini, per collegare la località al centro del paese.

Critica la minoranza, Francesco Dessì e Silvano Corda, che ha votato contro.

Corda ha esposto il problema che troppi centri commerciali nel territorio potrebbero far morire le attività locali, “compresi i negozi e le botteghe che già oggi sono in affanno”. Dessì: “Capoterra non ha un flusso di cittadini provenienti anche da altri territori, i grandi market si sono insediati soprattutto nelle zone di passaggio, 130, 131 che hanno un’utenza numerosa ma Capoterra no. Bisogna ragionare anche in quei termini”.