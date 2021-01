Capoterra, scatta la petizione on line: “Salviamo la diga di Sant’Antonio”

Petizione on line su Change.org per salvare la diga di Sant’Antonio. “La demolizione della diga e la dismissione del lago a Gutturu Mannu è una follia e un paradosso della politica”, scrive Giacomo Mallus, uno dei promotori dell’iniziativa. .

“Si preferisce mettere a bilancio 800.000 euro per la demolizione anziché destinarli a un ente gestore.

Nessuno vuole prendersi l’ impegno di gestire quel bellissimo bene ambientale, storico, culturale e l’assessorato Regionale ai Lavori Pubblici decide – con una Delibera a cavallo delle feste – di rimuovere il problema anzichè risolverlo, decretando la fine di un bene identitario perfettamente funzionante : per loro non è di pubblico interesse.

Tutelare la fauna e preservare un Parco dagli incendi non è pubblico interesse. Presto ci attiveremo anche con una ulteriore raccolta di firme. Basta un click per firmare far sentire anche il vostro sostegno”.