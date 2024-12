A Capoterra ancora rubinetti a secco e protestano i cittadini: “Senza acqua da questa mattina”. Lavori programmati ma in tanti non erano a conoscenza del comunicato emesso da Abbanoa, “disservizi erogazione idrica”, dalle 8 alle 18. E così è stato. L’acqua ha iniziato pian piano a fare la sua comparsa nella rete idrica, ma la polemica di certo non è

cessata per il disagio subito. Il portavoce dei residenti, Silvano Corta, presidente della commissionevigilanza: “Da via Palermo a via Bellini, fino al quartiere Liori, il servizio è andato in tilt.

E così scattano le proteste dei cittadini, perché, spiegano, sono episodi che si verificano sempre più spesso e ormai dal passaggio ad Abbanoa, voluto fortemente dal Sindaco Garau, la situazione sta diventando insostenibile”.