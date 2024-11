Capoterra, rubinetti a secco a Poggio dei Pini: “Ma da mesi nella strada 51 viene dispersa”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre al danno, la beffa. È quello che emerge dalla protesta di chi non ha una goccia d’acqua in casa. “Da mesi sgorga in strada, ma da ieri manca in zona Sa Birdiera”, segnala un residente. Disagi ovviamente per chi non può usufruire del bene essenziale: l’acqua è gestita in parte autonomamente e in parte da Abbanoa: “La perdita è presente dalla scorsa primavera e abbiamo già segnalato, ma niente è cambiato”. Nessuno ha avvisato che sarebbe mancata l’acqua”.