Capoterra, rissa verbale tra due consigliere in Aula: “Non filmarmi…”, “Ti prendo a calci nel c….”. La consigliera di maggioranza di Capoterra Alice Aroni denuncia di essere stata insultata: “Domani andrò in caserma dai carabinieri a presentare querela, la consigliera Paola Espa mi ha insultato davanti a tutti”. Lo scontro è avvenuto all’inizio di una seduta importante che ha portato poi il consiglio di capoterra ad approvare anche il piano di utilizzo del litorale. Questa la versione della consigliera Alice Aroni: “La consigliera Paola Espa si è avvicinata alla mia postazione insieme ad altri due consiglieri e mi stava filmando senza alcun consenso con il suo cellulare. A quel punto le ho chiesto gentilmente “per cortesia non filmarmi”, lei ha cominciato a insultarmi affermando che stava facendo un video sulle sanificazioni. In realtà stava filmando proprio me come altre volte in passato, e ha cominciato a chiamarmi “stronza, cretina, ti prendo a calci nel c….”. Si è avventata contro di me e ha cercato di spingermi, io non ho reagito alla sua provocazione ma ho avuto paura. Per questo domani farò denuncia ai carabinieri. Sono veramente dispiaciuta per quanto è successo, credo che la violenza gratuita non sia alla base della politica. Ma siccome non è la prima volta, questa volta sarò costretta a prendere provvedimenti”. In attesa della replica della consigliera Paola Espa, il clima politico a Capoterra è più che mai accesissimo.