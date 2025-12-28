Capoterra, passo falso dei ladri di polpi e gamberoni: a “La miniera del pesce” i malviventi perdono un pacchetto di sigarette durante il colpo.

Hanno agito durante la notte, hanno svuotato i freezer portando via i costosi prodotti ittici e alcune bottiglie di vino dal frigorifero espositore ma, accidentalmente, è caduto a terra un pacchetto di sigarette appartenente a chi ha commesso il reato. È il proprietario del locale Simone Gerina a rendere noto il particolare e alcuni dettagli del furto subito.

La merce prelevata dal ristorante situato a Maddalena Spiaggia, si sospetta che possa essere rivenduta in questi giorni che precedono il cenone di fine anno, “se propongono gamberoni polpi bottiglie di vino a basso costo fatemi sapere” spiega Gerina.