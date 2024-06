Capoterra, operaio 31enne in arresto per spaccio di droga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri sera, un’operazione congiunta dei militari della Stazione Carabinieri di Capoterra e del personale del Radiomobile di Cagliari ha portato all’arresto di un operaio di 31 anni residente a Capoterra, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento, avvenuto nella località Frutti d’Oro, è scaturito dopo che i militari hanno osservato un sospetto scambio di denaro tra il 31enne e un altro uomo di 29 anni. Durante la perquisizione, il trentunenne è stato trovato in possesso di 67 grammi di cocaina, contenuti in una busta di cellophane, insieme a oltre 1.600 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento della droga.

Il 29enne coinvolto è stato segnalato ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, essendo stato trovato con la sostanza stupefacente appena acquistata.