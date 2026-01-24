Nel primo pomeriggio di oggi riaprirà finalmente al traffico la Strada Statale 195: “È una notizia che cittadini, lavoratori, studenti e imprese attendevano con grande ansia dopo giorni difficilissimi”.

È il sindaco Beniamino Garau che annuncia la riapertura della strada, per la quale si è prodigato in prima persona.

“La riapertura è il risultato di un lavoro straordinario, continuo, svolto senza sosta, giorno e notte, per ripristinare condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi vissuti dalla nostra comunità.

Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un impegno costante e di una collaborazione istituzionale che ha messo al centro un solo obiettivo: riaprire la 195 nel più breve tempo possibile”.

Una sinergia di forze tra ANAS, Regione Sardegna, Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, Ministero delle Infrastrutture e tutte le maestranze che hanno lavorato senza sosta.

“Oggi è un giorno importante per Capoterra e per tutto il territorio: si torna finalmente alla normalità.

Grazie a tutti per la pazienza, la collaborazione e il senso di comunità dimostrato in queste settimane difficili”.