Capoterra – Il calendario per la raccolta differenziata online e al comune ma “non nelle case dei cittadini”: “Raffica di segnalazione di protesta, il calendario doveva essere consegnato entro e non oltre il 31 dicembre” sbotta Corda. Portavoce dei residenti che non hanno ancora ottenuto il cartaceo con le indicazioni di quando metter fuori casa umido, secco, vetro, Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza, punta ancora il dito contro servizio della gestione rifiuti e rincara la dose: “I cittadini pagano e necessitano di un servizio adeguato, questo ennesimo disservizio si aggiunge a quelli numerosi quotidiani”.

Ribattezzato “caos rifiuti” per le tante volte che il servizio della gestione è stato oggetto di cronaca, segna una nuova puntata con il calendario non consegnato a mano. Almeno non ancora. Disponibile online e al comune, in tanti, però, hanno richiesto il cartaceo: soprattutto gli anziani, poco esperti con internet, e abitudinari anche nelle più semplici azioni quotidiane.

Ed è così che Corda prende posizione al fine di dar voce a chi ha protestato per la situazione, già “pesante” per le anomalie riscontrate con il ritiro porta a porta, “bacchettato”, più volte, anche dall’amministrazione in carica.

“La mancata consegna del calendario è un atto gravissimo” espone Corda, “già Il servizio non viene rispettato per niente. Spesso salta l’umido, la plastica, il secco, le strade sempre più sporche e le spazzatrici girano a vuoto. Più volte in Consiglio comunale ho denunciato questa nefandezza pare che il Sindaco Garau faccia orecchie da mercante. Siamo tornati indietro di mezzo secolo”.