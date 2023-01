Capoterra, l’isola ecologica di Sa Gruxiscedda operativa sino al 30 giugno

Capoterra – L’isola ecologica di Sa Gruxiscedda, sulla SP 91, rimarrà operativa sino al 30 giugno: il sindaco Beniamino Garau firma l’ordinanza che prolunga di sei mesi la durata del servizio.

La firma è stata depositata ieri, con la quale Garau garantisce l’importante servizio per i cittadini in attesa che il nuovo centro, presso il PIP in località Sant’Angelo, venga ultimato.

Ancora sei mesi provvisori, quindi, in attesa di avere il centro definitivo dove i cittadini potranno conferire i rifiuti con le adeguate modalità.

Intanto, verranno rispettati gli schemi in vigore e prolungati sino a fine giugno riguardanti le norme in materia di sicurezza lavorativa e dei cittadini, nonché di quelle in materia ambientale e di trattamento delle frazioni conferibili.

L’ufficio tecnologico sarà incaricato della verifica del rispetto di quanto temporaneamente autorizzato e alla ditta appaltatrice la corretta tenuta e esercizio della stessa nelle norme delle leggi e normative vigenti.