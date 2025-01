Capoterra – Si perde a Frutti d’Oro, grande mobilitazione da parte della comunità per far rientrare un anziano signore a casa sua. Il fatto è avvenuto due giorni fa, è stato accolto in chiesa per poi essere accompagnato a casa dai carabinieri. Storia a lieto fine per un uomo che non riusciva a rientrare a casa: accolto nella chiesa del territorio, è subito scattata la solidarietà da parte dei cittadini che si sono prodigati per rintracciare i familiari. Disorientato, non è stato lasciato solo nemmeno per un attimo: anche grazie al passaparola partito da subito tra i cittadini, si è messa in moto quella straordinaria macchina della solidarietà in difesa dei più fragili, che non lascia indietro nessuno e permette di risolvere anche i problemi che sembrano impossibili, come quello di ritrovare la strada di casa. L’uomo è stato, poi, affidato alle istituzioni che hanno provveduto a accompagnare il signore dai suoi familiari.