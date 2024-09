Capoterra, la zona residenziale come una discarica a cielo aperto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La zona residenziale come una discarica a cielo aperto, cittadini sul piede di guerra: via Pantelleria invasa dai rifiuti, il capo condomino ha inviato una pec al sindaco Garau, polizia locale e assessore per richiedere tempestivamente la rimozione del pattume. A La Residenza del Sole ancora problemi legati alla gestione dei rifiuti: sacchi che si moltiplicano sotto gli occhi degli abitanti che, esausti, chiedono alle istituzioni locali un intervento rapido e mirato per garantire la salvaguardia del decoro urbano e della salute pubblica. Presi di mira anche dai cani lasciati liberi di vagabondare, i sacchi, oramai aperti in due, scoprono il contenuto disseminato nello spiazzo che, da ignoti, viene scambiato per il punto di stoccaggio di buste e scarti da smaltire. Una situazione insostenibile per i residenti alle prese con l’inciviltà di pochi e una gestione della situazione non consona alle aspettative legate anche a una tassa sui rifiuti pagata puntualmente. A raccogliere i malumori dei cittadini è il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Come già documentato nelle scorse settimane, in quel quadrante a subire i disservizi maggiori sono i cittadini che si trovano in via Pantelleria, dove la raccolta del porta a porta non rispecchia minimamente le aspettative degli abitanti.

La spazzatura deve essere rimossa tempestivamente”.