Capoterra – La ex 195 più sicura per pedoni e ciclisti: presto diventerà comunale, primo step superato, passa in giunta la delibera. Un collegamento diretto con il mare, una viabilità che potrà essere formulata in base alle necessità della comunità. Non solo: attraversamenti pedonali, una nuova rotatoria, marciapiedi questi, in sintesi i punti più importanti che potranno essere apportati grazie al passaggio da strada statale a comunale. La nuova Sulcitana oramai è la congiunzione preferita da chi si deve spostare per e da Cagliari: arriva sino a Sarroch, per il momento, il lotto che ha interessato Capoterra è stato l’ultimo a essere inaugurato, a settembre, da allora era già scattata la procedura per avviare l’iter necessario per la svolta nell’ambito della viabilità per l’ex 195. Già a novembre, come anticipato da Casteddu online, il sindaco Beniamino Garau aveva annunciato la novità, “a brevissimo la competenza passerà al Comune, per la ex 195 grandi novità in vista, come attraversamenti pedonali, un sistema di connessione con la parte a mare, “più sicura insomma per poterla percorrere a piedi””.

Non solo: i circa tre chilometri, da Maddalena spiaggia a Su Spantu, verranno anche illuminati, trasformando l’arteria in un collegamento diretto con il mare a portata di pedone.

Ora non rimane che attendere l’autorizzazione ufficiale da parte dell’Anas, dopodiché la novità passerà in consiglio comunale.