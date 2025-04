Ancora un inquietante episodio di violenza contro gli animali a Capoterra. A denunciarlo è Loriana Mullano, padrona di Kikki, una gattina di appena un anno, ferita gravemente nella serata di ieri in via Lamarmora. “Ieri sera ho chiamato la gattina per darle le crocchette, ho visto che non arrivava, dunque l’ho cercata, ed era in strada vicino al cancello per terra bloccata, ho pensato fosse stata investita”, racconta Loriana. “Una volta portata in clinica e fatti gli accertamenti, lastre ed ecografie, hanno potuto constatare che è stata sparata al dorso”. Il colpo ha causato la paralisi delle zampe posteriori. “Presenta una paralisi delle zampe posteriori e dovrà sottoporsi a un percorso riabilitativo per tentare di recuperare, almeno parzialmente, la funzionalità motoria”, aggiunge la proprietaria. Kikki, spiega Loriana, non era solita allontanarsi da casa: quando usciva, si limitava a sostare sul muretto dell’abitazione. Al momento dell’aggressione, la padrona non era in casa; una volta rientrata, l’ha trovata in quelle condizioni. Un gesto vile e ingiustificabile, che si aggiunge a una lunga serie di episodi simili. Troppo spesso, animali indifesi diventano bersaglio della crudeltà umana.