Funghi, batteri, insetti, come inquinamento e clima possono essere le cause di questa sofferenza, il consigliere Franco Magi: “Chiederò al Sindaco di Capoterra Beniamino Garau, sempre sensibile su questi temi, di intervenire presso la Forestale e presso l’Agenzia Forestas per capire le reali motivazioni di quanto sta accadendo e per risolvere tali criticità”. Gli abitanti che costituiscono la splendida pineta di Pauliara, che ha dato il nome all’omonima lottizzazione, sono a rischio: “Numerosi sono infatti i pini che presentano ingiallimenti e deperimento della chioma, senza che si sia ancora individuata la causa. I pini vivono generalmente in luoghi asciutti e ciò rende difficile lo sviluppo di malattie fungine a carico degli aghi e dei rametti. La presenza di malattie della chioma è indice di sofferenza per squilibri idrici (spesso eccesso, talvolta carenza). Come per altre specie vegetali le avversità si possono raggruppare fra quelle di origine biotica (funghi, batteri, insetti) e abiotica (clima, inquinamento)” ha specificato Magi.

Al via i confronti, quindi, per stabilire le cause della sofferenza, la richiesta di intervento verrà presto avanzata in comune.