Capoterra in lutto, anche il consiglio comunale si ferma per ricordare la pediatra Manuela Fresu: “Ha accarezzato i nostri figli, gli ha consolati quando stavano male, l’ha fatto come se fossero figli suoi. I figli di tanti noi cittadini di Capoterra”.

Un minuto di silenzio e un ricordo espresso dal sindaco Beniamino Garau a nome di tutti, per ricordare la dottoressa dei bimbi, deceduta stamattina a causa di un male incurabile. “Una persona che ha fatto del suo lavoro veramente una scelta di vita. Il suo lavoro era quello di aiutare gli altri, l’ha fatto oltre il dovere professionale, l’ha fatto col cuore”. “Ha accarezzato i nostri figli – prosegue Garau con la voce quasi rotta dalla commozione – “ li ha consolati quando stavano male, l’ha fatto come se fossero figli suoi. I figli di tanti noi cittadini di Capoterra. È stata sempre vicina, al fianco non solo dei cittadini, ma delle istituzioni, con grande impegno ci ha affiancato nei momenti difficili del COVID, sempre in prima linea. Abbiamo perso una grande persona. Abbiamo perso Manuela che ha reso grande il nostro comune e noi dobbiamo essere onorati di aver avuto la fortuna di averla a fianco”. Un abbraccio, infine, al marito Enrico e alle figlie Valentina e Martina: “Vi saremo sempre vicini, ricorderemo sempre Manuela, la ricordiamo oggi e la ricorderemo per sempre e per sempre il nostro grazie”.