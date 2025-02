Capoterra, il successo a portata di click: decine di migliaia di follower per Marco Piras, 19 anni, studente ma anche influencer delle bellezze isolane. Seguito sui social, attraverso i suoi scatti racconta i suoi viaggi con semplicità e naturalezza, il giusto mix che ha conquistato pubblico e consensi.

Giovane e pieno di energia da trasmettere, con il sorriso sempre stampato ama mostrare la sua terra: immagine dopo immagine, le sue esperienze hanno fatto il giro del web a tal punto da diventare uno dei protagonisti più seguiti in quel mondo virtuale che racconta il reale. Nessun esubero, anzi, forse è proprio questa la caratteristica che lo ha fatto conoscere, attraverso la quale mette in mostra non solo la Sardegna bensì ogni continente che già ha visitato. Angolazioni non studiate, la natura è bella così, come le persone che, assieme a lui, non si sono tirate indietro per un selfie. Ricchezza e mondanità non contano, bensì la qualità ricercata è ben altra e a portata di mano per tutti. Basta solo coglierla e apprezzarla, come Marco insegna. E oggi il giovane cittadino capoterrese è stato ricevuto dal sindaco Beniamino Garau che ha espresso: “Una visita speciale quella di Marco Piras meglio conosciuto come @_the__best_photographer_, un giovane Capoterrese di 19 anni impegnato nello studio ma da qualche tempo si affaccia nel vasto mondo dei social con un format che si prepone di promuovere e valorizzare la Sardegna sotto tanti punti di vista, quello gastronomico e dell’ospitalità, grazie anche alle competenze acquisite all’Istituto Alberghiero di Pula che frequenta da 5 anni e presto conseguirà il diploma, con la sua macchina fotografica ama scattare anche durante i suoi viaggi e attraverso di esse cerca di trasmettere le emozioni vissute, ne è un esempio il viaggio in SudAfrica e tanti altri che ha preziosamente postato sulla sua pagina raccontando le emozioni vissute.

Un giovane talentuoso, un esempio di come vivere il mondo social”.

Un ragazzo da seguire, insomma, che si pone come esempio da imitare per intraprendere quel discorso legato ai social in format positivo: trasformare passione e possibilità in una avventura a passo con i tempi dove social e web non possono mancare, soprattutto se utilizzati con criterio e raziocinio, naturalezza e spontaneità, tutto ciò che trapela, insomma, dal sorriso e dagli scatti del giovane influencer.