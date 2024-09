Capoterra, il rischio alluvione fa paura: allerta meteo lanciata dal sindaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Attesa come non mai, la pioggia, grande assente da mesi, da qualche ora cade in varie zone del Sud Sardegna. Non dovrebbe essere escluso anche il territorio di Capoterra da questi fenomeni che tutti auspicano siano contenuti. I ricordi delle alluvioni sono indelebili: un mare di acqua e fango che ha travolto tutto, causando morti e milioni di danni. Ecco allora che si guarda il cielo e l’andamento delle previsioni meteo che, per oggi, dichiarano una forte instabilità. Piogge, che potrebbero manifestarsi come bombe d’acqua: un fenomeno oramai non raro, il Mediterraneo è surriscaldato, e innanzi a questi eventi l’uomo può solo farsi trovare pronto per affrontare l’emergenza. “Sul mediterraneo occidentale e sulla Sardegna si registra un progressivo peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo da ovest di una blanda ansa depressionaria a cui è associato un sistema frontale in via di sviluppo. Il minimo depressionario nel suo lento movimento verso le Baleari richiamerà in direzione delle coste meridionali della Sardegna un flusso di correnti di scirocco molto umido ed instabile. In questa fase, detta prefrontale e che riguarderà la mattina di domani domenica 22 settembre orientativamente dalle prime ore del giorno fino a metà mattina, non è da escludere la formazione di temporali molto localizzati ed intensi a lenta evoluzione o semi stazionari in prossimità della costa” scrive Beniamino Garau sui social. “Nel primo pomeriggio è poi atteso il passaggio da ovest di una linea di instabilità che andrà a coinvolgere tutta la Sardegna.

E’ probabile anche in questa fase lo sviluppo di nuovi motivi convettivi e temporali sui settori montuosi del Sulcis e in possibile successiva evoluzione verso Capoterra. Le precipitazioni potranno assumere intensità di nubifragio ed essere accompagnate da grandine. I modelli meteorologici ad alta risoluzione mostrano ancora, nonostante il peggioramento sia prossimo, una notevole divergenza nei risultati per cui il grado di incertezza previsionale è elevato”.