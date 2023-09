Capoterra: i giochi per i bimbi vandalizzati dai ragazzini, i genitori protestano

Incivili in azione, distruggere le attrazioni riservate ai piccoli cittadini è sinonimo di mancanza di rispetto totale: tre giochi, tutti manomessi, quelli presenti nell’area svago arredata dal Comune per far trascorrere qualche ora in serenità ai più piccoli che, accompagnati dai loro genitori, si divertono a dondolarsi e a saltare”.

“C’è una piazza enorme ma perché non vanno lì – scrive un genitore – Mi è capitato di andare con mia figlia e andarmene dopo 10 minuti perché non c’era spazio dove giocare e in più parolacce e tiravano pietre e bombette. Sputi, insulti, una vera schifezza”. Del fatto è già al corrente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau che spiega: “Stiamo procedendo alla riparazione e a breve ci sarà anche il presidio del chiosco che darà servizi di ristoro e controllo”.