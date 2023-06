Capoterra, fiaccolata in memoria di Giulia Tramontano

Un segno di protesta contro questa piaga troppo diffusa, solidarietà e soprattutto riflessione venerdì alle 20,30: “Partiremo dal Piazzale del Comune in via Cagliari fino alla Casa Melis in cui osserveremo un momento di silenzio” comunica la commissione pari opportunità. “Vi aspettiamo numerosi per far sentire il nostro grido di dolore e vicinanza”. Una storia, quella di Giulia, che ha sconvolto le coscienze di tutti e che pone innanzi la reazione drammatica di una relazione tossica dove tutto è amore a senso unico, poiché chi ama realmente e nella giusta maniera non innesca l’interruttore della distruzione. Due vite spezzate per sempre, quella di Giulia e del suo piccolo che portava in grembo e che sarebbe nato tra due mesi. Una coppia che sembrava unita e felice, condividevano lo stesso appartamento, e che invece si è dimostrata essere intricata e sgradevole, segnata dai tradimenti di lui e dagli inganni e bugie ai danni della vittima che, sino all’ultimo, ha ostentato nel credere che il padre del bambino che aspettava potesse essere in realtà un “mostro”. Una vicenda analoga a tante altre e non perché chi cade nella trappola della relazione tossica sia demente o ingenuo, bensì ignaro della tela ben intrecciata al solo fine di manipolare e rendere succubi di una realtà malata, partorita da menti deviate e cattive. Questi e tanti altri aspetti verranno affrontati dal presidente Silvia Cabras, dai componenti della commissione, da Donatella Dessì e dagli assessori e dal sindaco Beniamino Garau.