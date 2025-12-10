Capoterra, fascia tricolore al petto per nonna Maria e 100 candeline da soffiare sopra la torta: grande festa per la nuova centenaria del paese, ieri sera il sindaco Beniamino Garau ha consegnato omaggi e auguri a nome di tutta la comunità.

Un secolo di vita da raccontare, dalla guerra alla rinascita vissuta anno dopo con impegno e sacrificio: per Maria Piano, “circondata dall’affetto della sua splendida famiglia”, è stato un giorno speciale, da festeggiare perché “cent’anni di vita sono un patrimonio prezioso per tutti noi” ha espresso Garau.

Nonna Maria si aggiunge alla copiosa lista dei centenari sardi, patrimonio di storia e cultura da preservare perché testimoni diretti di un passato lontano e totalmente diverso dal contesto di vita attuale.