Capoterra, fascia tricolore al petto per nonna Maria e 100 candeline da soffiare sopra la torta: grande festa per la nuova centenaria del paese, ieri sera il sindaco Beniamino Garau ha consegnato omaggi e auguri a nome di tutta la comunità.
Un secolo di vita da raccontare, dalla guerra alla rinascita vissuta anno dopo con impegno e sacrificio: per Maria Piano, “circondata dall’affetto della sua splendida famiglia”, è stato un giorno speciale, da festeggiare perché “cent’anni di vita sono un patrimonio prezioso per tutti noi” ha espresso Garau.