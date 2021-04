Capoterra, diventa un caso nazionale il compleanno di Carlo Monni: 43 contagiati, il festeggiato muore. Finisce anche sul Corriere della Sera la vicenda dell’imprenditore di Pula, cento persone in isolamento: non amava festeggiare i compleanni Carlo Monni, ma in zona b bianca è stato convinto a farlo e quella festa in ristorante è diventato un focolaio. Lui pochi giorni dopo è morto. La notizia, pubblicata oggi dall’ìUnione Sarda, diventa un caso nazionale: il 20 marzo, ultimo giorno di zona bianca, a Capoterra si sono contagiate gran parte delle persone presenti nel ristorante, anche molti che non siedano a quella tavola. Carlo Monni aveva anche già ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, dunque sperava di essere al sicuro. Era un uomo forte, m che ha guidato la sua azienda sino al giorno della sua morte, il 6 aprile. Pochi giorni dopo il compleanno, il ricovero in ospedale e sedici giorni dopo il decesso. Con 43 contagi e circa cento persone tracciate che sono finite in isolamento domiciliare.