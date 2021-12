Capoterra, casi di Covid tra gli alunni: il sindaco chiude la scuola della Residenza del Sole

Scuola chiusa per casi di Covid a Capoterra. Il Sindaco Beniamino Garau ordina in via precauzionale, a causa di diversi casi di positività al Covid19 riscontrati tra gli alunni, la chiusura immediata dell’intero plesso scolastico della scuola primaria di Residenza del Sole, del secondo Circolo Didattico di Capoterra. Via alla sanificazione dell’istituto. Stop all’attività didattica in presenza fino al 18 dicembre, in attesa delle determinazioni da parte dell’ATS Sardegna.