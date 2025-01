Capoterra – Nuovo cambio in giunta, rientra Crocco e si dimette Garone. Manca, però, ancora un assessorato da coprire, quello alle politiche sociali, Crocco, infatti, ha le deleghe al benessere animale, ereditata da Garone, e quelle che erano in mano a Baire sino a qualche giorno fa. “Si lavora per avere la giunta al completo in tempi rapidi”.

Come annunciato due giorni fa, https://www.castedduonline.it/capoterra-nuovo-rimpasto-in-giunta-via-baire-ma-le-discrepanze-sono-con-piano/ rientra Gaetano Crocco nella giunta di Beniamino Garau. Le dimissioni, infatti, di Katiuscia Garone hanno permesso di rispettare le quote che, per legge e per “dovere”, sono da rispettare al fine di mantenere gli equilibri all’interno della maggioranza.

Parole di apprezzamento nei confronti del neo assessore e per quello uscente da parte del primo cittadino che dichiara: “Un ottimo lavoro svolto quello da parte di Garone che ha saputo stipulare con la squadra e gli uffici”. Non solo: “Un impegno non indifferente è ciò che richiedono le politiche sociali, svolto egregiamente come le pratiche per il benessere animale”.