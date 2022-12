Capoterra, Casa Melis aperta per raccogliere la solidarietà da donare alle famiglie bisognose

Da oggi sino a domani 18 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, si potranno donare viveri a lunga scadenza, abbigliamento nuovo per bambini e giocattoli nuovi per i meno fortunati e regalare così alle famiglie bisognose e ai loro bambini un sereno e felice Natale.

“Vi aspettiamo qui a Casa Melis e nella piazza Chiesa, affinché questo Natale 2022 diventi un Natale di Solidarietà.

Non esiste – aggiunge il sindaco – lista dei bravi e cattivi eppure non tutti i bambini e le bambine avranno un regalo da scartare sotto l’albero e sotto il presepe”.

Una iniziativa, quindi, per regalare un momento di conforto a chi, per un motivo o per un altro, attraversa un periodo difficile. Gesti che scaldano il cuore e generano speranza poiché non è tanto il bene materiale quello che conta ma la vicinanza da parte dell’amministrazione e di tutta la comunità a chi, in questi giorni di festa, deve fare i conti più che mai con le difficoltà che la vita ci impone.