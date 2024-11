Capoterra, attaccato da alcuni cani in mezzo alla strada e ridotto in fin di vita: un meticcio bianco soccorso dai cittadini

Ancora una aggressione, questa volta il cane finito tra le fauci di due suoi simili è stato ridotto in fin di vita. Incrociati con la razza pitbull, sembrerebbe siano riusciti a scappare dal cancello di casa e scagliarsi contro un animale incustodito. Sul posto, zona cimitero, è intervenuta la polizia municipale, il cane ferito gravemente, soprattutto a una zampa, verrà preso in carico e curato. Cresce la preoccupazione tra i residenti: “Adesso è capitato a un cane e se capitava a un bambino in bicicletta?”. Non solo: “L’altro giorno stavo rientrando da lavoro e questi cani sono spuntati dalla stradina affianco al cimitero direttamente in mezzo alla strada, correndo come pazzi. Per non metterli sotto, stavo per finire fuori strada sia io che il signore che era dietro di me” espone un altro residente.

Solo ieri a Selargius è avvenuto un caso simile: al parco Lineare un cagnolino è stato attaccato da un altro cane, di grossa taglia, fuggito dalla stretta del padrone. Per il cane aggredito non c’è stato niente da fare.

Capoterra – Attaccato da alcuni cani in mezzo alla strada e ridotto in fin di vita, un meticcio bianco soccorso da alcuni cittadini e dalla polizia municipale che, allertata del fatto, è prontamente giunta sul posto. La rabbia dei cittadini: “Questi cani vengono spesso avvistati in giro per la città”.