Capoterra, ancora scontri tra opposizione e maggioranza

Ancora scontri tra opposizione e maggioranza, questa volta la lite è tra il consigliere Silvano Corda, capogruppo PSI, e la presidentessa uscente della commissione pari opportunità Silvia Cabras. “Ha dimostrato di non essere idonea per ricoprire questo ruolo, ha creato spaccature e conflitti” afferma Corda. Tra i banchi dell’aula comunale e sui social di certo non se le mandano a dire, non manca occasione che Corda e Cabras si scontrino vivacemente su idee e opinioni contrastanti. Ultimo motivo di conflitto è stato un post del consigliere Silvano Corda con il quale ha espresso la sua considerazione in merito alle dimissioni annunciate in aula dalla consigliera Cabras da presidentessa della commissione. “A seguito delle dimissioni del presidente Silvia Cabras, si aprono le trattative per un nome super partes. Cabras – spiega Corda – ha dimostrato di non essere idonea per guidare pari opportunità, ho accolto con piacere le sue dimissioni più volte chieste dal sottoscritto. Meglio tardi che mai. Purtroppo la sua gestione è stata pessima creando spaccature e conflitti. Chi guida la commissione pari opportunità deve essere al di sopra delle parti. Adesso si lavori per un presidente super partes”. Non solo: precedente sempre Corda aveva ipotizzato, tramite un post pubblicato sui social, una nuova candidatura per la presidentessa uscente, informazione non gradita da Cabras che ha minacciato di querela il collega consigliere che siede all’opposizione.