Capoterra, alla Residenza del Sole cumuli di rifiuti invadono via Pantelleria

Non è la prima volta, già in passato il marciapiede è stato oggetto di attenzione sempre per la medesima problematica. Una situazione che genera preoccupazioni dal punto di vista igienico sanitario, a raccogliere le lamentele dei residenti è il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. “Ci risiamo, ancora problemi con la raccolta dei rifiuti in via Pantelleria, i sacchetti del secco non sono stati ritirati e sono rimasti sui marciapiedi.

Cresce la rabbia dei residenti che lamentano abbandono e l’ingiustizia di tasse molto alte e promesse non mantenute”.