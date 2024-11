Capoterra, al via i lavori di ripristino per la strada provinciale 1

In questo caso manca solo l’ok da parte di Forestas, il sindaco Beniamino Garau ha specificato la volontà di proseguire con quest’opera in modo tale da avere una arteria alternativa e percorribile in caso di necessità.

“Provvederemo con fondi comunali a sistemare la strada che da S’enna De Sa Craba porta a Is Antiogus, per poter raggiunge Gutturu Mannu”.Arrivato a destinazione da oltremare il servizio per il ponte della strada prov 1: ancora pochi giorni e l’arteria sarà nuovamente percorribile per chi desidera usufruire del parco Gutturu Mannu. Da tempo la via era chiusa al transito, lasciando a piedi escursionisti in cerca di verde e natura, ricercatori di funghi, cacciatori. Non solo: il Comune ha messo a disposizione 40 euro mila circa per sistemare la strada che da S’enna De Sa Craba porta a Is Antiogus, e raggiunge Gutturu Mannu, per arrivare alle aziende oltreché svolgere tutte le altre attività.