Capodanno in Sardegna, ad Assemini ci sarà Tananai

Mancano ancora gli ultimi dettagli e l’ufficialità ma sembra che sarà il giovane Tananai a far divertire la piazza di Assemini in attesa della notte più lunga dell’anno. Ad annunciarlo è il sindaco Mario Puddu: “Avremo piacere di godere della presenza, tra gli altri, di uno dei cantanti italiani più in voga in questo momento. Sono e siamo molto felici di questo”. L’artista sarà il protagonista dell’evento “Aspettando il Capodanno” di Assemini, in programma il 29 dicembre. Amatissimo dai più giovani ma non solo, Tananai si è fatto conoscere al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Sesso Occasionale” e ha avuto la sua consacrazione con la toccante “Tango”, che raccontava della storia d’amore di due ucraini divisi dalla guerra.