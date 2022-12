Capodanno a Monserrato, festeggiamenti e musica in piazza coi Dilliriana

Tornano i festeggiamenti per il primo dell’anno a Monserrato, dopo l’interruzione obbligata dalla pandemia.

Un Capodanno esplosivo: si esibirà, dalle 21,30 il gruppo DILLIRIANA, nome che evoca un suono, un’armonia che, sul tracciato dell’identità musicale mette insieme le persone e costituisce un progetto che unisce un gruppo di artisti, legati anche da profonda amicizia, che viaggiano sui percorsi di una tradizione che si rinnova.

DILLIRIANA è l’aria di festa che attraversa le comunità dell’isola, è un ballo allargato che si muove sorretto da voci e strumenti musicali tra le piazze che traboccano di spensieratezza e il libero il desiderio di ritrovarsi e ballare tutti insieme nelle piazze della Sardegna.

A seguire la band MP4, compostato da cinque musicisti: batteria, basso, tastiere, chitarra e voce, che propone un repertorio prevalentemente ballabile, dagli anni’60 ad oggi con le hits più moderne, attraverso vari generi dal soul, al funk, alla disco music, al pop rock, la dance, per una serata dinamica in un crescendo di adrenalina pura. I musicisti che la compongono, infatti, vantano un’esperienza decennale in campo cantautorale, orchestrale, teatrale, e spettacolistico in tutte le forme, mostrando sul palco professionalità e amore per la musica, assicurando coinvolgimento e divertimento per il pubblico

Il Sindaco Tomaso Locci: “Finalmente dopo gli anni del covid si può rirendere a festeggiare il Capodanno in piazza. Abbiamo organizzato, insieme all’Assessora Stara, un bell’evento prima di musica sarda, fuochi d’artificio a basso impatto acustico e dopo la Band MP4 per far ballare i cittadini di Monserrato e non solo. Ringrazio la Maggioranza ed il gran lavoro dell’Assessora Stara, che ringrazio e vi aspettiamo numerosi a Monserrato per festeggiare insieme l’arrivo dell’anno nuovo, speriamo più fortunato e più felice di quelli che abbiamo, ormai, lasciato alle spalle.

Naturalmente durante tutta la serata sarà garantita la massima sicurezza”

L’Assessora alla Cultura e Spettacolo Emanuela Stara si ritiene soddisfatta per questo evento: “La serata di Capodanno, nell’ambito degli eventi natalizi di Monserrato promossi dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo è caratterizzata, quest’anno, da alcune novità, una delle quali è la presenza di due gruppi, Dilliriana tradizionale e MP4 con ma che propongono entrambi musiche ballabili, l’altra è la presenza di fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte, fuochi a basso impatto sonoro con accompagnamento musicale, nel rispetto dell’ambiente e della tutela degli animali.

L’evento è organizzato dall’Associazione La via del Collegio, altro cambiamento, che vede l’amministrazione in collaborazione con nuove associazioni.”