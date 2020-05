Capo Teulada, nuovo sbarco di migranti: 12 algerini intercettati dal pattugliatore Oltramonti. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, l’equipaggio del Pattugliatore Veloce PV 5 Oltramonti, in forza al Gruppo Aeronavale di Cagliari unitamente alle unità navali del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, hanno effettuato un nuovo intervento di soccorso. Più precisamente, a circa 30 miglia a sud di Capo Teulada, l’elicottero della locale Sezione Aerea del Corpo, a disposizione del Centro Locale di Coordinamento (LCC) di Cagliari, sotto l’egida dell’Agenzia europea FRONTEX, ha avvistato un barchino in legno con motore fuoribordo che, proveniente dalle coste del nord Africa, si dirigeva verso le coste sarde, con 12 migranti a bordo.

L’unità aerea ha notato che il natante era in difficoltà di manovra sia per le non ottimali condizioni meteomarine del momento che per una probabile avaria al motore, dato che gli occupanti del barchino venivano notati intenti a remare. Il Pattugliatore Veloce PV 5 Oltramonti, prontamente allertato, alle 2 del mattino odierne ha intercettato il barchino, imbarcando i dodici migranti di origine algerine, tra i quali un minore, tutti di sesso maschile.

L’operazione di soccorso si concludeva in Porto Canale (CA), dove alle ore 10:00 di oggi il Team di Frontex, unitamente ai militari del Corpo, hanno dato corso alle consuete operazioni di sbarco, identificazione e audizione dei migranti nonchè ai previsti controlli sanitari. Successivamente gli stessi sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir. Nella mattinata odierna invece, un altro barchino con undici migranti è stato avvistato dall’elicottero del ROAN, circa dodici miglia a sud di Capo Teulada e successivamente intercettato, dentro le acque territoriali sarde, dal Pattugliatore Veloce PV 7 Paolini anch’esso in forza a questo Gruppo Aeronavale. In questo ultimo caso, gli undici migranti, tutti di sesso maschile e tra cui 3 minori, sono stati scortati, con l’ausilio della V. 2068 della Sezione Operativa Navale di S. Antioco, presso il porto dell’isola, dove sono stati sottoposti alle procedure di rito per l’identificazione e per le successive attività di polizia giudiziaria, atteso che l’evento in questione, a differenza del precedente, si ritiene abbia integrato gli estremi del reato di immigrazione clandestina.