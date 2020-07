Caos spazzatura? “A Cagliari situazione migliorata ma c’è un traffico illecito di rifiuti”

La situazione di caos legato alla spazzatura abbandonata a Cagliari? Tra le cause c’è anche quella legata “a un traffico illecito di rifiuti”. A dirlo, durante la conferenza stampa legata al primo anno di mandato, è il sincaco Paolo Truzzu. A pochi giorni dalla notizia data in esclusiva da Casteddu Online, sulle multe elevate alla De Vizia per “pulizie insufficienti dopo i mesi di Coronavirus”, Truzzu dice chiaramente che qualcuno sta lucrando sui rifiuti. “Ma a Cagliari, comunque, nell’ultimo anno la situazione è migliorata, soprattutto nelle zone del centro”.