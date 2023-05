Caos rifiuti a Cagliari: “Una foresta d’aliga in via San Paolo”

“Una foresta d’aliga”, al posto di una foresta urbana. L’accusa è di Valerio Piga dei Difensori della Natura che denuncia le condizioni dell’area di via san Paolo, alle porte della città.

“Nei piani della Giunta comunale nella zona di San Paolo, uno degli ingressi di Cagliari, era prevista una riqualificazione e bonifica per lasciare spazio ad un “immensa foresta urbana”, dichiara Piga, “lo aveva annunciato il Sindaco in una conferenza stampa un anno fa, ma purtroppo è tutto fermo e da “foresta urbana” è diventata una “foresta d’aliga”. Una discarica a cielo aperto dove si può trovare di tutto da carcasse d’usato, frigobar, materassi a quintali di rifiuti di ogni genere. Uno scempio ambientale ai bordi della via San Paolo, una cartolina della città poco edificante per chi arriva nel capoluogo della Sardegna”.