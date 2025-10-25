Caos questa mattina a Torino durante la manifestazione pro Pal. Momenti di tensione hanno visto protagonisti alcuni ragazzi e le forze dell’ordine: sono state anche lanciate delle bottiglie contro la polizia.

“La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all’altezza del Museo Egizio in via Accademia delle Scienze”, la comunicazione da parte della Questura di Torino.

Gli scontri più preoccupanti si sono infatti verificati di fronte al Museo Egizio e in Piazza Carignano, dove si stanno svolgendo gli stati generali di Forza Italia. L’obiettivo sembrava infatti proprio quello di recarsi sul luogo dell’incontro del partito di centro destra.

Foto del nostro partner QN