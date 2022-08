Sorpreso dai carabinieri mentre innaffia le piante di cannabis: arrestato un 55enne a Santadi

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Santadi hanno arrestato un 55enne del luogo perché indiziato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo alle ore 14:30 circa, è stato sorpreso dai Carabinieri in un terreno, intento ad irrigare tre piante di “cannabis indica”, alte circa due metri ciascuna; nel sito sono stati trovati anche diversi rami della medesima pianta, già essiccati.

Durante la successiva perquisizione domiciliare sono poi saltati fuori: due bustine in plastica trasparente contenenti verosimilmente sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi 24 circa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Quanto rinvenuto veniva sequestrato, mentre l’uomo su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.