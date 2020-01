Cane cade in un pozzo a San Sperate: salvato dai vigili del fuoco

Soccorso di un animale a San Sperate, i Vigili del Fuoco recuperano un cane caduto in un pozzo.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 8:30 circa di oggi, in località “Corte Pisano”, a San Sperate, in soccorso di un cane caduto in un pozzo.

Sul posto la squadra di pronto intervento “2A”, il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) il nucleo Sommozzatori del distaccamento Portuale di Cagliari con il supporto di un’autoscala.

Gli operatori con tecniche SAF hanno recuperato il povero cane, e dopo averlo portato in superficie lo hanno riconsegnato al proprietario sano e salvo.