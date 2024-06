Campi estivi in Sardegna, costi alle stelle: “E se il figlio è disabile prezzi choc e niente sconti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scuole finite, la sempre meno vasta popolazione dei bambini da 5 a 11 anni si ritrova di punto in bianco con intere giornate libere. Lontano da banchi e prof, accanto a genitori che sono alle prese con il lavoro in attesa delle agognate ferie estive. E per molti la necessità di “tenere occupati” i bimbi si scontra con i prezzi tutt’altro che popolari dei campi estivi. L’Adoc nazionale ha stilato un report: “salasso da 12034 euro per figlio”. Tra le città prese in esame non ce n’è nemmeno una sarda, ma i costi non si discostano tanto da quanto scoperto da una delle principali associazioni di difesa dei consumatori. Il calcolo è sui cinque giorni, dal lunedì al venerdì, da metà giugno sino alla prima settimana di settembre. Un lasso di tempo molto ampio, e costoso. E, se il piccolo va seguito perchè ha qualunque tipo di disabilità, il salasso è ancora più gigantesco, anche in Sardegna. Servono più figure specializzate e i Comuni, non sempre, garantiscono un aiuto economico.

Tra i tanti casi c’è quello di Valeria, mamma single 36enne che vive in un Comune del Cagliaritano. È separata, l’ex marito le passa un aiuto quando può, “non tutti i mesi”, e per l’estate 2024 si ritrova a dover fare due lavori e badare in parallelo al figlio di sei anni: “Dieci campi estivi si sono rifiutati di ospitarlo perchè non se la sentivano, mentre in altri casi mi hanno chiesto cifre esorbitanti, tra i 2700 e i tremila euro al mese. A differenza di un bimbo normodotato, per il mio, che è autistico, chiedono minimo 400 euro anzichè cento a settimana”. A conti fatti sono 1600 euro: “Non posso permettermeli, le mie entrate mensili sono leggermente superiori a quel tanto. Ho chiesto aiuto alle assistenti sociali del mio Comune, mi hanno risposto che non hanno fondi dedicati, nessuna compartecipazione economica alle spese possibile. E, anche quando ho proposto di trovare io un educatore, mi hanno chiesto giorni e orari e alla fine sono spariti, senza farmi sapere più nulla”. Risultato? “Devo fare i salti mortali per fare in modo che mio figlio non resti mai da solo. Andrò avanti, alla ricerca di un campo estivo che mi chieda cifre abbordabili”.