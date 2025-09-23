Momenti di paura nel pomeriggio del 21 settembre lungo la Strada Statale 129 bis, all’altezza del bivio nord di Macomer. Un camper, con a bordo una coppia di turisti tedeschi e il loro amico a quattro zampe, in Sardegna per un periodo di vacanza, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Provvidenziale l’intervento della Polizia di Stato, con una Volante del Commissariato di Macomer e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme e garantito l’incolumità per i due viaggiatori e il loro cane.

L’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito che, in pochi minuti, a causa della presenza di alcune bombole di GPL esplose, ha portato alla completa distruzione del mezzo.

I turisti, rimasti senza documenti e carte di credito, hanno trovato immediato sostegno presso il Commissariato, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno offerto loro ristoro e tutta l’assistenza necessaria. In serata sono stati ospitati in un hotel cittadino in attesa dell’intervento del Consolato tedesco per il rilascio di documenti provvisori utili al rientro.

La coppia di turisti ha voluto esprimere i propri sentiti ringraziamenti e si è complimentata con il personale della Polizia di Stato per la professionalità evidenziata nell’intervento e l’umanità dimostrata nella fase successiva, in cui gli operatori si sono personalmente attivati, in un momento per loro di estrema difficoltà.